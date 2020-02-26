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محافظات

محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:18 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ضرورة الإهتمام بإنارة الشوارع والطرق وكذا أيضًا الإهتمام بمنظومة النظافة مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة للجمع المنزلي للقمامة بحي ثان طنطا للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بالشوارع. 

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي الذى عقد برئاسة محافظ الغربية وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة. 
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حيث بدأ الإجتماع بالتصديق على إجتماع المجلس التنفيذي بجلسته السابقة ، وخلال الإجتماع؛ أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بالشوارع مشيرًا إلى أنه سوف يتم تعميم تجربة الجمع المنزلي على كافة المدن على مستوى المحافظة في حالة نجاح التجربة بطنطا.

كما أكد أيضًا ضرورة الإهتمام بسرعة الإنتهاء من رصف وتطوير الطرق في المواعيد المحددة وتسليمها من خلال لجنة مشكلة من هيئة ومديرية الطرق والجامعة.

مشيرًا إلى أنه سيتم إختبارات أعمال الجودة الخاصة برصف الطرق عن طريق كلية الهندسة ، كما وجه محافظ الغربية بإعداد خطة رصف للطرق التي سيتم رصفها في خلال العام المالي  ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، والإنتهاء من مشروعات رد الشيء لأصلة ، مشيرًا إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية لحصر ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات داخل المحافظة.

وخلال الإجتماع؛ إستعرض المحافظ عدد المشروعات على مستوى المحافظة وما تم تنفيذها ، ووجه محافظ الغربية قيادات المجلس التنفيذي بعمل خطة أو مقترح سنوي للمشتريات ليتم طرحه مرة واحدة وذلك حفاظًا على المال والوقت وعدم الإضطرار للشراء بالأمر المباشر.
محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق
محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق
محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق
محافظ الغربية يوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق
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