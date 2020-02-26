دولة عظمى ذات أركان متينة.. مستشار أكاديمية ناصر عن جنازة مبارك العسكرية.. فيديو

قال اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا على مشهد جنازة مبارك العسكرية "، إن مصر دولة عظمى تحترم تاريخها وقادتها.





وأضاف خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مشهد الجنازة به تقدير إلى الرئيس الأسبق مبارك ويعكس الحضارة المصرية ورمزية القوات المسلحة وقيادتها.





وتابع محمود خلف:" على كل أفراد القوات المسلحة ان يعلموا انهم محل تقدير، وجنازة مبارك العسكرية رسالة هامة عن صورة القوات المسلحة واحترام وتقدير تاريخ مبارك في العمل العسكري".





وأكمل محمود خلف:" الجيش يعتمد على التقاليد العسكرية، وجيش مصر مؤمن بوطنه وقيادته، ومشهد الجنازة رسالة هامة للعالم والشعب المصري بان مصر دولة ذات أركان متينة".



