محمود خلف: جنازة مبارك العسكرية رسالة مهمة للعالم.. والجيش يحافظ على تقاليده

وأضاف محمود خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شرف الجندية المصرية يجعل كل أفراد القوات المسلحة حريصين على الدفاع على أرض مصر والحفاظ على الأمن والاستقرار.





وتابع محمود خلف:" الجيش المصري له تقاليد يحافظ عليها، والقوات المسلحة هي القوة العسكرية التاسعة عالميا".