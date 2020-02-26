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محمود خلف: جنازة مبارك العسكرية رسالة مهمة للعالم.. والجيش يحافظ على تقاليده

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:17 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
علق اللواء محمود خلف المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا  مشهد جنازة مبارك العسكرية"، قائلا: فخور بالقوات المسلحة المصرية والقادة".

وأضاف محمود خلف  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شرف الجندية المصرية يجعل كل أفراد القوات المسلحة حريصين على الدفاع على أرض مصر والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتابع محمود خلف:"  الجيش المصري له تقاليد يحافظ عليها، والقوات المسلحة هي القوة العسكرية التاسعة عالميا".

وأكمل محمود خلف:"  على كل أفراد القوات المسلحة ان  يعلموا انهم محل تقدير، وجنازة مبارك العسكرية رسالة هامة عن صورة القوات المسلحة واحترام وتقدير تاريخ مبارك في العمل العسكري".

وأكمل محمود خلف:"  الجيش يعتمد على التقاليد العسكرية، وجيش مصر مؤمن بوطنه وقيادته، ومشهد الجنازة رسالة هامة للعالم والشعب المصري بان مصر دولة ذات أركان متينة".
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