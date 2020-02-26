محمود خلف: جنازة مبارك العسكرية رسالة مهمة للعالم.. والجيش يحافظ على تقاليده

علق اللواء محمود خلف المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا، تعليقا مشهد جنازة مبارك العسكرية"، قائلا: فخور بالقوات المسلحة المصرية والقادة".
وأضاف محمود خلف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شرف الجندية المصرية يجعل كل أفراد القوات المسلحة حريصين على الدفاع على أرض مصر والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتابع محمود خلف:" الجيش المصري له تقاليد يحافظ عليها، والقوات المسلحة هي القوة العسكرية التاسعة عالميا".
وأكمل محمود خلف:" على كل أفراد القوات المسلحة ان يعلموا انهم محل تقدير، وجنازة مبارك العسكرية رسالة هامة عن صورة القوات المسلحة واحترام وتقدير تاريخ مبارك في العمل العسكري".
وأكمل محمود خلف:" الجيش يعتمد على التقاليد العسكرية، وجيش مصر مؤمن بوطنه وقيادته، ومشهد الجنازة رسالة هامة للعالم والشعب المصري بان مصر دولة ذات أركان متينة".