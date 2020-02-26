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عماد الدين حسين: مبارك تصرف بشكل صحيح بتنحيه عن الحكم في 2011.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:09 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك تصرف التصرف الطبيعي  والصحيح في 11 فبراير 2011 وأدرك أن القوات المسلحة انحازت إلى الشعب.

وأضاف عماد الدين حسين في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مبارك وجد أنه لا سبيل أمامه إلا بالتنحي وتسليم السلطة للقوات المسلحة.

وتابع :"  مشهد الحضور الضخم  في جنازة مبارك العسكرية كان مفاجئا".

ولفت :"  مبارك لم يهرب من مصر بعد التنحي عن الحكم ورفض الخروج إلى أي دولة أخرى وفضل البقاء في مصر".

وأكمل عماد الدين حسين:"  حسني مبارك ابن العسكرية المصرية ويدرك قيمة القوات المسلحة المصرية  وأدرك ان القوات المسلحة المصرية تنحاز إلى الأمة وتصرف التصرف الصحيح بتسليم السلطة إلى القوات المسلحة".
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