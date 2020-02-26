AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بمشاركة مصر.. مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة العربية للشباب في السعودية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:06 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
Advertisements
محمد رشاد
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في السعودية، حيث تقام جميع المباريات يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري.

وتأهل منتخب مصر للشباب إلي دور الـ8 من البطولة، كمتصدر لمجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه فوزين على الجزائر وفلسطين وتعادله مع السعودية.

يلتقى منتخب تونس أول المجموعة الأولى مع الجزائر ثانى المجموعة الثالثة فى الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ويواجه منتخب المغرب أول المجموعة الثانية نظيره الليبى ثانى المجموعة الرابعة فى الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ويلعب منتخب مصر أول المجموعة الثالثة أمام العراق ثانى المجموعة الأولى فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية.

وأخيرًا تقام مباراة السنغال أول المجموعة الرابعة أمام البحرين ثانى المجموعة الثانية فى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية.
بمشاركة مصر.. مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة العربية للشباب في السعودية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة منتخب مصر لكرة اليد تتوجه لتونس للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا

تعرف على نتائج قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما

موعد سفر منتخب الشباب إلى السعودية لخوض مباريات كأس العرب

بعثة منتخب الشباب تطير إلى السعودية للمشاركة في كأس العرب.. الأحد

بعثة منتخب الشباب تطير إلى السعودية غدا

صافرة إماراتية تدير مباراة مصر والجزائر في كأس العرب للشباب

ترشيحاتنا

اضرار الفياجرا .. تسبب كوارث صحية لن تتوقعها

ردا على عدم مشاركة إثيوبيا.. مصر تعلن التزامها بمسار واشنطن التفاوضي حول سد النهضة

شاهد.. أول ظهور لـ علاء وجمال مبارك بعد وفاة الرئيس الأسبق

تسبب في وفاة حسني مبارك.. 6 طرق للوقاية من قصور الكلى المزمن

بكاء سوزان مبارك في وداع الرئيس الأسبق إلى مثواه الأخير.. فيديو

لماذا أقيمت صلاة الجنازة على حسنى مبارك مرتين؟ شيخ الأزهر يحسم الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة لتطويل الرموش .. 6 وصفات منزلية فائقة المفعول

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد

تسبب في وفاة حسني مبارك.. 6 طرق للوقاية من قصور الكلى المزمن