بمشاركة مصر.. مواعيد مباريات ربع نهائي البطولة العربية للشباب في السعودية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في السعودية، حيث تقام جميع المباريات يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري .





وتأهل منتخب مصر للشباب إلي دور الـ8 من البطولة، كمتصدر لمجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه فوزين على الجزائر وفلسطين وتعادله مع السعودية.





يلتقى منتخب تونس أول المجموعة الأولى مع الجزائر ثانى المجموعة الثالثة فى الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع بتوقيت السعودية.





ويواجه منتخب المغرب أول المجموعة الثانية نظيره الليبى ثانى المجموعة الرابعة فى الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع بتوقيت السعودية.





ويلعب منتخب مصر أول المجموعة الثالثة أمام العراق ثانى المجموعة الأولى فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية.





وأخيرًا تقام مباراة السنغال أول المجموعة الرابعة أمام البحرين ثانى المجموعة الثانية فى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية.