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مستشار سابق بوزارة الاستثمار: مؤشر الاقتصاد المصري تحسن بشكل كبير.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:18 م
دكتور ابراهيم مصطفى
دكتور ابراهيم مصطفى المستشار السابق بوزارة الإستثمار
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محمود محسن
قال الدكتور ابراهيم مصطفى المستشار السابق بوزارة الإستثمار أن مؤشر الإقتصاد المصري تحسن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مؤشرات النمو وصلت إلى 5.8%، ومعدلات التضخم انخفضت إلى أقل من 10%، وسط إشادة من المؤسسات الدولية والبنك الدولي. 

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، أن البنك الدولي، أشار في تقريره، إلى أن مصر واوكرانيا اصبحا الوجهة الأفضل للاستثمار بعد التحول الرقمي الكبير، وتحسن القطاع الخاص الذي يقود التنمية. 

وأشار إلى أن التقرير أشار إلى أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية، ولذلك فإن نظرتنا لهبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري سيعملان على كبح أية ضغوط تضخمية.

وأوضح إبراهيم مصطفى ان الدولة ستدعم المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس.

وتوقع المستشار السابق بوزارة الاستثمار، أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيها في نهاية العام.
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