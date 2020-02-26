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محافظات

تشكيل لجان تفتيش يومية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية في قنا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:38 م
اللواء أشرف الداودى-
اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، إن الوحدات المحلية للمدن بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، شكلت لجان تفتيش للمرور بشكل يومى على المنشآت الخدمية، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل بها ورصد أى مخالفات تحول دون تقديم الخدمة بصورة جيدة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية بشكل ينال رضا المواطن القنائى. 

وأوضح الداودى، أن اللجان المشكّلة مرت على ثلاث وحدات صحية بمدينة نجع حمادى هى " الحلفاية بحرى – الرئيسية – الشاورية " ونجحت في رصد عدد من المخالفات وإحالة 9 مسئولين من العاملين بهم للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهامهم المكلفين بها وتحويل اثنين آخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون سند قانونى.

ورصدت اللجان عدد من الملاحظات الأخرى في مجال النظافة ومكافحة العدوى و وجهت بتلافى تلك الملاحظات، كما وجهت مسئولى الصيدليات بتلك الوحدات بإعداد طلبيات بنواقص الأدوية وصرفها من مخازن الإدارة الصحية بصفة منتظمة وتوفيرها للمرضى المترددين. 

وأضاف الداودى، أنه في قطاع التموين قامت لجان التفتيش بالمرور على المخابز البلدية والأسواق العامة بمدن" أبوتشت، فرشوط، نجع حمادى، قنا، قوص" ونجحت في تحرير 39 محضر مخالفة، منها 9 عدم نظافة أدوات عجن، 7 خبز غير مطابق للمواصفات، 4 نقص وزن رغيف الخبز ، 2 عدم وجود قائمة تشغيل، 2 تصرف في جزء من حصة الدقيق، 2 عدم إعطاء بون صرف، 2 مخابز مغلقة ومخالفة واحدة توقف عن الإنتاج. 

وأشار الداودى، إلى أنه تم تحرير 29 محضر مخالفة في مجال الأسواق منها 29 عدم إعلان عن الأسعار، 3 ذبح خارج المجازر الحكومية، 2 عدم صلاحية المواد الغذائية، 2 سلع مجهولة المصدر، ومحضر واحد عدم صلاحية السلع المعروضة وتوقف محطة وقود عن العمل وسلع بدون فواتير.

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