تخفيض أسعار تقنين الأراضي للمساكن القديمة بالبشارية ونظيرتها في أسوان

وحول هذا الأمر؛ وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تخفيض أسعار الأراضى المقام عليها المساكن من ثلاثينيات القرن الماضى بمنطقة البشارية وسط مدينة أسوان.





ويأتى ذلك ضمن الاستجابة والتفاعل المتواصل من المحافظ مع المطالب الجماهيرية التى تم عرضها من قيادات القبائل الأسوانية أثناء لقائه معهم الشهر الماضى.









وأكد اللواء أشرف عطية أن هذه الإستجابة جاءت لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة التى كان يعانى منها أهالى المنطقة ولمن يماثلهم فى المناطق المشابهه بنفس أوضاع التقنين .









ولفت إلى أن المحافظة لن تتوانى فى إتخاذ أى إجراءات قانونية أو إدارية أو تطبيق روح القانون لمراعاة الظروف المعيشية والإجتماعية لأهالى المحافظة .







