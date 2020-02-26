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محافظات

تخفيض أسعار تقنين الأراضي للمساكن القديمة بالبشارية ونظيرتها في أسوان

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:45 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان سعيها الجاد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بمختلف أنحاء وربوع الإقليم.

وحول هذا الأمر؛ وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تخفيض أسعار الأراضى المقام عليها المساكن من ثلاثينيات القرن الماضى بمنطقة البشارية وسط مدينة أسوان. 

ويأتى ذلك ضمن الاستجابة والتفاعل المتواصل من المحافظ مع المطالب الجماهيرية التى تم عرضها من قيادات القبائل الأسوانية أثناء لقائه معهم الشهر الماضى.


وأكد اللواء أشرف عطية أن هذه الإستجابة جاءت لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة التى كان يعانى منها أهالى المنطقة ولمن يماثلهم فى المناطق المشابهه بنفس أوضاع التقنين . 


ولفت إلى أن المحافظة لن تتوانى فى إتخاذ أى إجراءات قانونية أو إدارية أو تطبيق روح القانون لمراعاة الظروف المعيشية والإجتماعية لأهالى المحافظة . 


وأوضح محافظ أسوان أن نسب التخفيض لسعر متر الأرض جاءت بنسب متفاوته حسب سنوات وضع اليد ليصل معدل التخفيض لبعض الحالات إلى 90% أى بما يعادل 60 جنيها للمتر الواحد .
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