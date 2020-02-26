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منوعات

ثروته 2.5 مليار دولار .. حكاية ملياردير بدأ حياته في عروض الأزياء.. وتوهج مع معدات الصالات الرياضية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:39 م
سلفستر ستالون مع
سلفستر ستالون مع مؤسس تكنوجيم
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محمد علي
ربما لم يسمع الكثيرون عن رجل الأعمال والملياردير نيريو أليساندري ، لكن ربما يكون البعض قد استخدم منتجاته في إحدى الصالات الرياضية التي صممها.

يعد أليساندري هو مؤسس شركة تكنوجيم ، إحدى أشهر العلامات التجارية لمعدات الصالات الرياضية في العالم، مع 50 مليون مستخدم حول العالم لمنتجاته في 100 دولة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي. 

وتأسست الشركة عام 1983، وتقوم الآن بتصنيع منتجات تتراوح بين الأوزان الحرة والآلات الكبيرة.

وزودت شركة تكنوجيم  الكثيرين بمعدات رياضية تكنولوجية عديدة، ووفرت الكثير من الأمور للألعاب الأولمبية، وسوف توفر هذا العام المعدات لهذا الحدث الكبير في طوكيو، رغم فيروس كورونا الذي يواصل حصده للارواح. 

ورعت الشركة أيضا فرق الفورمولا 1 وفرق كرة القدم بما في ذلك نادي ميلان الإيطالي.

وتبلغ قيمة شركة  أليساندري  حوالي 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) منذ أن تم طرحها في بورصة ميلانو للأوراق المالية في مايو 2016 ، حيث ارتفعت أسعار أسهمها بنسبة 156٪.

وفي حديثه إلى CNBC ، قال أليساندري إن التمويل الذاتي ساعد الشركة على النمو بشكل مستدام في الأيام الأولى، وقد حافظ على تدفق نقدي ثابت عن طريق جعل العملاء يدفعون نصف سعر المعدات مقدمًا ثم النصف الآخر عند التسليم.

في الواقع ، يقول إنه قبل 12 عامًا فقط - بعد حوالي 25 عامًا من تأسيس الشركة - تولت شركة تكنوجيم الاستثمار في الأسهم الخاصة.

وقبل أن تنمو أعمال  أليساندري للشكل الذي هي عليه الآن، كان أليساندري يقوم بتصميم النماذج  الأولى لمعدات اللياقة البدنية في مرآب عائلته ، بالقرب من تشيزينا ، إيطاليا.

وُلِد أليساندري،  لعائلة تعمل في الزراعة ، وقال إن نشأته جعلته قويًا، رغم إن عائلته لم تملك الكثير من المال، ولكن لديها  الكثير من الكرامة والتواضع.

وقال أليساندري، إنه بدأ العمل من سن 10 سنوات مع والده، واستخدم شغفه للتصميم الفني والميكانيكي.

ومع عمله منذ الصغر حتى الكبر، استطاع ان يكون مبلغا من المال، استعان به في تصميم  الأزياء أولا  وأرسل خطابًا إلى المصمم الإيطالي الأسطوري جورجيو أرماني ، الذي افتتح متجرًا في المنطقة.

ومع زياراته المتكررة للصالات الرياضية، جاءته فكرة تصميم آلات أفضل بطابع عصري مستخدما مهاراته في التصميم.
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