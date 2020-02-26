دوري القسم الرابع.. ايروسبورت يخطف الصدارة.. وهشام يكن: الصعود يقترب

فاز فريق ا يروسبورت ، التابع لوزارة الطيران المدني، على فريق التربية والتعليم، بنتيجة 2 /0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري القسم الرابع.





وسجل هدفي ايروسبورت، محمود رأفت ثلاجة وأحمد هاني، ليواصل زحفه نحو مقدمة الدوري برصيد 42 نقطة ويحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة، بعد خسارة فريق الطيران أمام هيليوبليس في نفس الجولة بنتيجة 3/1، ليتجمد رصيد الطيران عند النقطة 40.





ويقود ايروسبورت فنيًا هشام يكن ويعاونه حسين محيى الدين مدير الكرة، وحسين السيد وعمرو وحيد مدربان وعمرو عبد المنعم مخطط أحمال، ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى، ومحمد وحيد إداري الفريق، وكابتن طيار خالد رفعت مستشار التسويق والدكتور أيمن عمارة مقرر لجنة الكرة والدكتور عبد المنصف تأهيل وعلاج طبيعي.





وقال هشام يكن، إنه يراهن على فريقه للصعود إلى الدوري الدرجة الثالثة، مشيرا إلى أن ايروسبورت ينتظر له مواجهتين أمام فريق صقر 333 وعرب الحصن، فيما يلتقي منافسه فريق الطيران أمام الإسكان ثم عزبة النخل.





وأكد المدير الفني لفريق ايروسبورت، أن الصعود إلى الدوري القسم الثالث يقترب بشدة من فريقه، موجها الشكر للاعبين والجهاز المعاون والإدارة على الدعم الكبير الذي وجده والذي ترجم بالظهور في الدوري بهذا الشكل.



