AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:31 م
ماريا شارابوفا
ماريا شارابوفا
Advertisements
رشا عوني
أعلنت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا، اليوم الأربعاء، اعتزالها رياضة كرة التنس بصفة نهائية، حيث نشرت بيانًا تضمن القرار.
وتتميز ماريا شارابوفا بقوام ممشوق وأناقة مميزة خاصة وانها تتمتع بطول مختلف جعلها نجمة التنس على مستوى العالم، بعيدًا عن حسنها وأناقتها.

ولأنها تتميز بطول متفرد، عادة ما تختارماريا شارابوفا فساتين قصيرة مميزة وأنيقة تتماشى مع شكل جسمها، كما أنها تعشق الإطلالات الكاجوال العملية والبسيطة.

وتمنحها بشرتها البيضاء فرصة جيدة لارتداء كافة الألوان، لكنها دومًا ما تفضل الظهور باللون الأسود الأنيق وخاصة في الفساتين.
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| أسعار فساتين رانيا يوسف خلال عام 2019

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

بين الكاجوال والسهرة .. 10 إطلالات تبرز جمال وأناقة صبا مبارك بعد تصدرها التريند

فساتين سهرة.. إليكِ أحدث تصميمات 2020.. صور

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

ترشيحاتنا

وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

بعد عقوبات القمة | مرتضى منصور يلجأ إلى المحكمة الرياضية

مرتضى منصور يجهز بيانا وفيديو للرد على قرار اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

قصة منع مبارك شقيقه من الترشح في انتخابات البرلمان وسفره إلى ألمانيا

11 عاما من الحزن والفراق.. كيف كانت علاقة مبارك بحفيده الذي أوصى بالدفن بجواره

سبب إطلاق 21 طلقة في جنازة مبارك العسكرية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

خلطة لتطويل الرموش .. 6 وصفات منزلية فائقة المفعول

فستان بسعر خيالي .. إطلالة مبهجة لـ ميلانيا ترامب في الهند.. شاهد