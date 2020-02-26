بعد اعتزال حسناء التنس.. 20 إطلالة جريئة لـ ماريا شارابوفا

أعلنت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا ، اليوم الأربعاء، اعتزالها رياضة كرة التنس بصفة نهائية، حيث نشرت بيانًا تضمن القرار.

ماريا شارابوفا بقوام ممشوق وأناقة مميزة خاصة وانها تتمتع بطول مختلف جعلها نجمة التنس على مستوى العالم، بعيدًا عن حسنها وأناقتها.

وتتميزبقوام ممشوق وأناقة مميزة خاصة وانها تتمتع بطول مختلف جعلها نجمة التنس على مستوى العالم، بعيدًا عن حسنها وأناقتها.





ماريا شارابوفا فساتين قصيرة مميزة وأنيقة تتماشى مع شكل جسمها، كما أنها تعشق الإطلالات الكاجوال العملية والبسيطة.

ولأنها تتميز بطول متفرد، عادة ما تختارفساتين قصيرة مميزة وأنيقة تتماشى مع شكل جسمها، كما أنها تعشق الإطلالات الكاجوال العملية والبسيطة.





وتمنحها بشرتها البيضاء فرصة جيدة لارتداء كافة الألوان، لكنها دومًا ما تفضل الظهور باللون الأسود الأنيق وخاصة في الفساتين.