5 مشروعات جديدة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

أكد الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ان شركته اعطت اولوية في موازنتها للعام المالى المقبل 2020/ 2021 للمشروعات الجديدة للمشروعات الجديدة تحت التنمية والدراسة والتي تشمل كل من مجمعى التكرير والبتروكيماويات بالسويس والعلمين و مشروع لإنتاج البولي اسيتال الذي تدرس اقامته حاليا بميناء دمياط و يعد اول مشروع من نوعه يتم اقامته فى مصر وافريقيا، ومشروعى انتاج الايثانول الحيوى والميلامين الجارى دراسة إقامتهما أيضا بدمياط .





وأوضح في بيان رسمي، انه تم الاتفاق مع عدد من كبري الشركات الأمريكية والبريطانية والمؤسسات التمويلية الامريكية للتعاون والاستثمار في المشروعات الجديدة حيث يتم التعاون مع بكتل الامريكية في مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالسويس بتكلفة استثمارية تقديرية 7ر6 مليار دولار في ضوء اتفاق المبادئ الموقع مؤخرا بين الجانبين ومع تحالف شركتي شيرد كابيتال وبي اس دبليو البريطانيتين كمستثمر ومساهم بمجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين الجديدة بتكلفة استثمارية تقديرية 5ر8 مليار دولار





ويسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والتي تدخل بدورها في العشرات من الصناعات التكميلية وتقوم عليها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البلاستيك والصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والمطاط ومواد الطباعة والدهانات والمواد اللاصقة، بالإضافة إلى المنتجات البترولية الرئيسية التي سيوفرها المجمعان.





ولفت الي انها بصدد إجراء دراسة جدوي تفصيلية لمشروع البولى اسيتال تمولها الوكالة الامريكية الدولية للتنمية والتجارة حيث اظهرت دراسة الجدوى الاولية مؤشرات اقتصادية مشجعة على الاستثمار بالمشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 400 مليون دولار ومن المخطط ان ينتج ٥٠ الف طن سنويًا بولى اسيتال وهي المادة التى تعتمد عليها صناعات هامة مثل الصناعات الإلكترونية والاجهزة الكهربائية واجزاء السيارات.





وأضاف ان هناك 5 مشروعات في مرحلة التنفيذ جارية حاليا وتشمل مشروعات انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمحافظة البحيرة وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس والبولىبيوتاديين بمجمع ايثيدكو بالإسكندرية وإنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات مجمع سيدبك بالإسكندرية والرصيف البحرى وتسهيلات الشحن والتخزين لمجمع موبكو بدمياط .





و ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2020-2021 بحضور الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رؤساء الشركة القابضة للبتروكيماويات والقابضة للغازات الطبيعية والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات .



