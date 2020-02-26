استعدادا لمواجهة الزمالك.. تأخر وصول طائرة الترجي التونسي ساعتين

تأخر وصول طائرة بعثة فريق الترجي التونسي ساعتين و15 دقيقة عن موعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولى، استعداد لمواجهة الزمالك في دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر له يوم الجمعة المقبل.

وكان مقررا وصول طائرة الفريق التونسى فى السابعة مساء اليوم، إلا إن الطائرة ستتأخر ساعتين و15 دقيقة لتصل فى التاسعة والربع مساءً.

فيما يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان، والحكم الرابع عادل زوراك.

ووصل إلى مطار القاهرة اليوم مندوب نادى الترجى للترتيب لاستقبال بعثة فريقه وفندق الإقامة وملاعب التدريب، استعدادا للمباراة المرتقبة.