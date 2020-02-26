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هنتعشى إيه النهاردة.. فطيرة البيتزا .. وأصابع الجبنة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:21 م
فطيرة البيتزا
فطيرة البيتزا
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هاجر هانئ
تحتار دائما ربات المنزل فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية  المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، ونقدم لكم طريقة عمل فطيرة البيتزا و أصابع الجبنة.


طريقة عمل فطيرة البيتزا من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيليا.


مقادير فطيرة البيتزا
عجينة 10 دقائق جاهزة 
ربع كوب صلصة بيتزا
 10 قطع سوسيس
 1 كوب زيتون اسود
2 كوب مشروم
 2 كوب موتزاريلا
 2 ملعقة كبيرة زعتر
 2 كوب جبن موتزاريلا
 بيضة 
ملح وفلفل
 2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير فطيرة البيتزا
* تفرد العجينة ثم تدهن بصوص البيتزا
* يضاف عليها زيتون شرائح
* يضاف المشروم والجبنة الموتزاريلا
* تغلق الفطيرة ثم يدهن الوجه بالبيض ثم تدخل الفطيرة الفرن حتى تمام النضج
* قبل أن تخرج من الفرن تضاف الجبنة الموتزاريلا على الوجه مع رشة من الزعتر وتقدم


طريقة عمل أصابع الجبنة من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج الشيف أميرة في المطبخ.

مقادير أصابع الجبنة
ربع كيلو جبنة رومي  قطعة واحدة
فلفل بابريكا 
زعتر 
دقيق 
بقسماط 
بيض 

للصوص
طماطم 
ثوم 
بصل 
فلفل رومي 
كزبرة خضراء 
ملح فلفل 
زيت ليمون 

طريقة تحضير أصابع الجبنة
* في بولة يوضع ملح وفلفل وبابريكا ورشة سكر ودقيق ذرة أصفر وأبيض وبيكنج باودر
* تضاف البيضة ويقلب جيدا ثم يضاف اللبن لتصبح عجينة متوسطة القوام
* يصب الخليط في كوب غويط ثم تغمس فيه أعواد المني هوت دوج
* يقلى في الزيت حتى تمام النضج ويصل إلى اللون الذهبي
* تقدم مع البطاطس المحمرة

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