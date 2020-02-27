قطاع مكافحة المخدرات حائط الصد لـ تجار الكيف.. القبض على ٥ عناصر إجرامية حاولوا غسـل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. وضبط 110 طرب حشيش بحوزة تاجر مخدرات بمطروح

القبض على ٤ أشخاص ينصبون على المواطنين

ضبط أجنبيين نصبا على مواطن بالإسماعيلية

طالب جامعى يزوّر صفحات للبنوك للاستيلاء على بيانات العملاء

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات عدة حملات أمنية، ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مرتكب واقعة الاستيلاء على بيانات بطاقات دفع إلكترونى لعملاء أحد البنوك واستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك بورود اعتراضات من بعض العملاء الأجانب لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة داخل البلاد لدى موقع إحدى شركات التسوق الإلكترونى، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية مما تسبب فى أضرار مادية.





وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وعمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية، أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب جامعى - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، وقام المذكور بتقليد صفحات مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لعملاء البنوك ملحقًا بها رسالة خادعة على أنها واردة من البنك بزعم تحديث بياناتهم البنكية "خلافًا للحقيقة"، والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، واستخدامها فى شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكترونى وتحميل قيمتها على العملاء.





عقب تقنيين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاحتيال الإلكترونى والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك، وتكثيفًا لجهود كشف الملابسات.





كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة مطروح) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بالطريق الساحلى "مطروح الإسكندرية" بدائرة القسم، وعثر بحوزته على "110 طرب من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى، واستخدام السيارة والهاتف المحمول فى النقل والترويج.

قدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 880,000 (ثمانمائة وثمانون ألف جنيه).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.





كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية لقيامهما بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بالإسماعيلية بزعم حيازتهما أموالا بالعملة الأجنبية تم تهريبها داخل البلاد لاستثمارها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بتعرضه لواقعة احتيال ونصب من قبل بعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية زاعمين له وجود مبلغ "مليون دولار" بحوزتهم يرغبوا فى استثمارها داخل البلاد، وأنهم قاموا بإدخالها للبلاد عقب طلائها بمادة سوداء اللون لإخفاء هيئتها وحصلوا منه على مبلغ (خمسمائة ألف جنيه) بزعم شراء مادة كيميائية لإزالة المادة السوداء من عليها، وعقب ذلك طلبوا منه مبالغ مالية أخرى لإجراء عمليات إزالة المادة السوداء بمعرفة أحد المختصين.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، أسفر أحدها عن ضبط شخصين، يحملان جنسية أجنبية، ومارس المذكوران نشاطًا احتياليًا واسع النطاق يعرف باسم تخليق الدولارات من أوراق ســوداء فى حجم الورقة المالية فئة المائة دولار والاستيلاء على أموال المواطنين باسلوب احتيالى تمثل فى قيامهما بإيهام ضحاياهما بأنها عملات صحيحة من فئة المائة دولار أمريكى، وأنهما يحتاجان لمواد كيميائية لإزالة المادة السوداء من عليها، وتمكنهما من الاحتيال على الشاكى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء منه على مبلغ "خمسمائة ألف جنيه مصرى" بزعم كونها ثمن شراء المادة الكيميائية لإزالة المادة السوداء وإعادة الدولارات لهيئتها الأصلية خلافًا للحقيقة.

وعثر بحوزتهما على "خزينة معدنية بداخلها كمية من الورق الأسود المقصوصة بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار أمريكى - مظروف يحتوى على مسحوق أبيض لمادة غير معلومة - زجاجة تحتوى على سائل لمادة "غير معلومة" - جواز سفر باسم أحد المتهمين - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما مُحملان بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينه وبين المُبلغ عبر تطبيق "الواتس آب" بذات الشأن".

بمواجهه المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







كما نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط أربعة أشخاص بمحافظات "الإسكندرية والبحيرة وببورسعيد والمنوفية" لقيامهم بالترويج لبيع الأدوية مجهولة المصدر والقطع الأثرية والعملات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت.





رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، بنشر مشاركات بموقع "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وضبط بحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعةن وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها، كما ضُبط بحوزته 120 عبوة منشطات وأدوية تخسيس مستوردة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" .

كما ضُبط بحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها .

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم ببورسعيد لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن التوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية نظير مقابل مادى، وضبط بحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وكذا وجود محادثات متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين للتوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية .

وتم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالمنوفية، لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن التوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية، وضبط بحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وكذا وجود محادثات متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين للتوسط فى بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والعملات الأجنبية بغرض النصب عليهم للاستفادة منهم ماديًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها .

كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة من العناصر الإجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة - القليوبية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقام المتهمون بتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "أنشطة تجارية، سيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.