مدرس فى فاقوس الثانوية الصناعية بنات.. التفاصيل الكاملة لانتحار مواطن شرقاوى حزنا على رحيل مبارك

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ان الشخص المنتحر قفزا من الطابق الخامس بمدينة فاقوس حزنا علي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك يدعي "أحمد عبد السلام" ويعمل مدرسا بمدرسة فاقوس الثانوية الصناعية بنات .





وقال الدكتور محمد أحمد سالم الناجي مدير مستشفي فاقوس بمحافظة الشرقية ان المستشفي استلم اليوم جثة "أحمد عبد السلام " 41 سنة مدرس جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفي لحين ورود قرار النيابة العامة.





وأضاف مدير المستشفي ان المستشفي استقبل الجثمان وبسؤال شهود العيان أكدوا ان الشخص ألقي بنفسه من الطابق الخامس فى عمارة القرين بالمدينة حزنا علي وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك.





وأشار "الناجي" الي ان أهل المتوفي ينتظرون أمام ثلاجة حفظ الموتي في انتظار قرار النيابة العامة.





كان أحد شهود العيان مركز فاقوس بمحافظة الشرقية أكد ان الشخص المنتحر أعلي عمارة القرين بالمدينة يعاني من مرض نفسي وقبل الحادث كان يجلس علي المقهي يشاهد مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك وفجأة غادر المقهي وصعد الي الطابق الخامس بذات العقار الكائن به المقهي وألقي بنفسه ليفارق الحياة جثة هامدة.





وأضاف انه لا يعلم اذا ما كان الشخص انتحر بسبب حزنه علي الرئيس الأسبق ام لا ولكن قضاء الله نفذ ولم يبق الا الدعاء له.





وتلقى اللواء عاطف مهران،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف،مدير المباحث الجنائية،يفيد بانتحار "أحمد ع" 40 سنة،قفزا من الطابق الخامس بمنزله حزنًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتبين أن المتوفي يعاني من مرض نفسي، ووقت تشييع الجنازة كان يجلس على مقهى يتابع الجنازة، وترك المقهى وصعد إلى الطابق الخامس، وقفز في الشارع ليفارق الحياة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى "فاقوس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.