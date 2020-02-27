AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الضحك في الصلاة.. هل يبطلها

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:00 ص
حكم الضحك في الصلاة..
حكم الضحك في الصلاة.. هل يبطلها
Advertisements
محمود ضاحي

حكم الضحك في الصلاة..
سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الضحك في الصلاة يبطلها.



قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون َالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون)، فالتبسم فى الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة.



وأضاف "ممدوح"  أن من صدر منه قهقهة أثناء الصلاة ونطق بحرفين فصلاته باطلة.



حكم الصلاة على النبي في وضع النوم

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ترديدها في أي وقت وفي أي وضع سواء كان الشخص نائما او جالسا أو ماشيا وكذلك الذكر كله، لقوله تعالى : "الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في
خلق السماوات والأرض".


لا حرج في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بأي لفظ أدى المراد؛ فلو قال: اللهم صل على محمد، أو قال: صلى الله على محمد، أو قال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو قال: صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك فقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صحيحة مجزئة، والأمر في ذلك واسع.



 

Advertisements

ترشيحاتنا

النجوم تحت قدمي.. منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور.. شاهد

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

أسعار الذهب في الأسواق اليوم الخميس 27 -2-2020.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن امتحانات مارس التدريبية المقرر عقدها لطلاب أولى ثانوي

هكذا أقنع الموساد دولة عربية بضرورة استقبال زوجة نتنياهو

رومانيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

سر غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية للراحل حسني مبارك

جريمة اندر إيدج في حلوان.. محمد قتل سيف بسبب اللعب.. والأهالي: تربية شوارع والأفلام ضيعته.. فيديو وصور

بعد قليل.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ٧ من أسرة واحدة

تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش؟

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

الصين تتخذ قرارا جريئا لمكافحة فيروس كورونا

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

أخبار الفن.. استئصال شيرين عبد الوهاب لورم بالرحم.. بكاء إلهام شاهين ويسرا.. غضب أصالة

اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير

10 معلومات صادمة عن تفاصيل اعتزال لاعبة التنس الروسية الشهيرة «شارابوفا»

لو حامل.. أفكار لـ فساتين سهرة تمنحك إطلالة أنيقة