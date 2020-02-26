أعمال تطوير ومواجهات خلال زراعة النواب بجولة تفقدية بالشرقية

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، مشروع إحلال وتجديد الصرف المغطى، بمنطقة الأحراز بمحافظة الشرقية، خلال زيارتهم الميدانية للمحافظة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري.





وقال المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة العامة للصرف التابعة لوزارة الرى، إن سياسة وزارة الري حاليا تقوم على إنجاز المشروعات الهامة التي يكون لها نتائج واضحة على أرض الواقع يشعر بها المواطنين، مستعرضا خلال كلمته للوفد البرلماني، ما تقوم به الوزارة من جهود تجاه كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تعمل على محورين في شبكات الصرف، أولهما إحلال وتجديد ما يحتاج الى ذلك، والثانى صيانة فقط، بالإضافة الى وجود خطة كبيرة لاحلال وتجديد الكبارى على مستوى الجمهورية طبقا للأولويات، وكذلك السحارات على المصارف العامة والمرصود لها أكثر من ٣٥٠ مليون جنيه، وأيضا تخصيص مليار جنيه لمشروعات الصرف المغطى على مستوى الجمهورية.





وأشار الى ان مشروع إحلال وتجديد الصرف المغطى بمنطقة الأحراز، يضم مساحة ٥ الاف فدان، بتكلفة ٢٢ مليون جنيه.





ومن جانبهم أشاد النواب، بمثل تلك المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانتقدوا عدم الإعلان والترويج لها جيدا، حتى يشعر المواطن بأهميتها.





وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ان تلك المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة حاليا، تحت قيادة الرئيس السيسى، لم تحدث منذ ٣٠ عاما، مشيرا الى ان مشروعات تطوير الصرف تساعد في زيادة انتاج الأرض الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا الى أهمية تسليط الضوء عليها من خلال مثل تلك الزيارات حتى يشعر بها المواطن المصرى الأصيل الذى يستحق ان نخدمه، وتطرق الحصرى، الى وفاه الرئيس الأسبق مبارك، مشيرا الى ان ماشاهده من مشاعر طيبة تجاه مبارك بعد رحيله، رغم ما له وما عليه، يدل على أصالة الشعب المصرى.





ومن جهته، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، ان لديه عتاب على مسئولي الحكومة، بسبب عدم ابراز تلك الإنجازات غير المسبوقة، التي تستحق الترويج والتسويق لها جيد، مشيرا الى البلاد كانت تعانى من سياسات زراعية خاطئة ولدينا طموحات كبيرة.





وقال: كنت أتمنى ان يعقد مؤتمرا كبيرا في مختلف القطاعات للإعلان عن الإنجازات حتى يرى المواطن النقاط الإيجابية وبارقة الامل له.





وواجه النائب، مسئولي الصرف، بما شاهده من تراكم نواتج التطهير على جانبي الطريق، خلال الزيارة، وهو ما رده عليه المهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف، بأن اولوياتهم في رفع نواتج التطهير، تكون داخل الكتل السكنية، مشرا الى انهم يرفعون نحو ٢.٢٥ مليون متر قمامة من المصارف سنويا.





ومن جانبه أشاد النائب رائف تمراز عضو اللجنة، بمشروعات الصرف والتدبيش التي يجرى تنفيذها بالشرقية، بتوجيهات من الرئيس السيسى للوقوف بجانب الفلاح، مشيرا الى ان تلك المشروعات تعمل على تعظيم انتاج الأرض الزراعية.

ووجه النائب الهامى عجينة عضو اللجنة، الشكر لقيادات لجنة الزراعة التي تهتم بزيارة تلك المشروعات وإبراز ما يتم من مجهود تقوم به وزارة الرى لمصلحة المواطنين، مطالبا بتعميم ذلك المشروع في مختلف المحافظات.





وأشاد بدور البنك الافريقي في تنفيذ مثل تلك المشروعات التنموية، داعيا كل البنوك ان تحذو حذوه.

كما وجه الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بالفلاح، وكذلك وجه الشكر للرئيس على تنظيم حنازة عسكرية للرئيس الأسبق مبارك وإعلان حالة الحداد





وقال النائب محمود زايد، ان ذلك المشروع الذى قام به البنك الافريقي، هو نتيجة وثمار لاهتمام الرئيس السيسى بافريقيا

وتساءلت النائبة جواهر سعد الشربينى، عن التكلفة التي يتحملها الفلاح، في مثل هذه المشروعات، ليوضح المهندس محمد عبد المنعم مسئول قطاع الصرف بقطاع شرق الدلتا، بأن الفلاح يتحمل تكلفة على حسب مساحته، مشيرا الى ان إجراءات تنفيذ المشروع تبدأ بطرح المشروع على الفلاحين، وحال موافقتهم عليه، يتم حساب تكلفته الاجمالية، وارسالها الى هيئة المساحة التي تحدد قيمة تكلفة كل مساحة للفلاحين، ويتم تحصيلها من خلال الضرائب العقارية بالتقسيط على ٢٠ عاما.





واستمع الوفد البرلماني الى شرح من مسئولي الصرف، حول المشروع، كما تفقد الوفد المعدات التي تقوم بالتنفيذ، وخطوات العمل.





ويضم الوفد البرلماني، كل من النواب، مجدى ملك وأيمن معاذ وكيلا لجنة الزراعة والرى، والدكتور البدرى ضيف، والعمدة صبرى داوود، وجواهر سعد الشربينى وآمال طرابية، وفايقة فهيم، بالإضافة نواب محافظة الشرقية.