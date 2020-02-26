AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: مبارك صدق في وعده ومات على أرض مصر.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:08 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
Advertisements
إبراهيم القادري
قال مصطفي بكرى عضو مجلس النواب، إن هناك عدة رسائل من مشهد جنازة  الرئيس مبارك تقول إن مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذى لا يمكن أن يشكك أحد في وطنيته وحرصه على الوطن.

وأضاف مصطفي بكرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة "تن"، أن مبارك حمى البلاد من الفوضى عندما قبل التخلي عن السلطة وتسليم القيادة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ورفض الهروب وظل على أرض مصر وصدق في وعده أنه سيموت على أرض هذا الوطن.

وأوضح مصطفى بكرى، أن هناك من يريدون أن يعرفوا الفرق بين موت مبارك وموت مرسى ولكن الفرق هو أن مبارك حرص علي الدولة ومؤسساتها ولم يسع إلى إثارة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة حتي لا تحل مكانها جماعة الإخوان وتعمل على طمس الهوية الوطنية.

وتابع مصطفى بكرى، أن مبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر 73 كما أن المؤسسة العسكرية كرّمته بالجنازة العسكرية وفي البيانات التي صدرت عنهم تقديرًا لمواقفه التي لا يمكن أن ينكرها أحد.

واستكمل مصطفي بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا السلوك رسخ قاعدة مهمة للأجيال القادمة بأن مصر لن تنسى دور كل فرد قام بتقديم خدمة للوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشعب يرد الجميل للشرطة

بكري: هناك مخطط لإشعال الفوضى في مصر منذ عام 2004.. فيديو

تحققا بعد وفاته.. تعرف على وصية مبارك لأولاده ووعد قطعه على نفسه

وفاة حسني مبارك.. صلاح عبد الله يغرد بكلمات مؤثرة عن الرئيس الأسبق

محمد فارس ناعيًا مبارك: كان قائدًا عسكريًا ورئيسًا وطنيًا

البابا تواضروس الثاني يشارك في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك

ترشيحاتنا

عاتبت زملاءها.. مذيعة النيل للأخبار توضح حقيقة الفيديو المتداول حول الخطأ في تغطية جنازة مبارك

فنان يدخل الحجر الصحى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا

حارس مبارك الشخصي يروي تفاصيل 5 محاولات لاغتيال الرئيس الراحل داخل مصر

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

شاهد.. حزن سوزان مبارك أثناء تشييع جنازة الرئيس الاسبق

بعد عقوبات القمة | مرتضى منصور يلجأ إلى المحكمة الرياضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تعرف على شعار شركة كيا الجديد وتاريخ صدوره.. صور

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد