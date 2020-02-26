مصطفى بكري: مبارك صدق في وعده ومات على أرض مصر.. فيديو

وتابع

، أن مبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر 73 كما أن المؤسسة العسكرية كرّمته بالجنازة العسكرية وفي البيانات التي صدرت عنهم تقديرًا لمواقفه التي لا يمكن أن ينكرها أحد.