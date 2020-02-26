مصطفى بكري: مبارك صدق في وعده ومات على أرض مصر.. فيديو

قال مصطفي بكرى عضو مجلس النواب، إن هناك عدة رسائل من مشهد جنازة الرئيس مبارك تقول إن مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذى لا يمكن أن يشكك أحد في وطنيته وحرصه على الوطن.
وأضاف مصطفي بكرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع علي قناة "تن"، أن مبارك حمى البلاد من الفوضى عندما قبل التخلي عن السلطة وتسليم القيادة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ورفض الهروب وظل على أرض مصر وصدق في وعده أنه سيموت على أرض هذا الوطن.
وأوضح مصطفى بكرى، أن هناك من يريدون أن يعرفوا الفرق بين موت مبارك وموت مرسى ولكن الفرق هو أن مبارك حرص علي الدولة ومؤسساتها ولم يسع إلى إثارة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة حتي لا تحل مكانها جماعة الإخوان وتعمل على طمس الهوية الوطنية.
وتابع مصطفى بكرى، أن مبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر 73 كما أن المؤسسة العسكرية كرّمته بالجنازة العسكرية وفي البيانات التي صدرت عنهم تقديرًا لمواقفه التي لا يمكن أن ينكرها أحد.
واستكمل مصطفي بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا السلوك رسخ قاعدة مهمة للأجيال القادمة بأن مصر لن تنسى دور كل فرد قام بتقديم خدمة للوطن.