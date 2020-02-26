الغربية تستكمل خدمات رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي

وعلى صعيد آخر، صرح اللواء هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بأنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الصيانة المخططة لخط المياه العكره قطر ١٤٠٠ مم بمحطة مياه طامية وبدء تشغيل المحطة لضخ المياه لتصل إلى الاهالى بمركز ومدينة طامية وقرى منشأة بنى عتمان ومنشاة طنطاوى بمركز سنورس وقرى الصالحية وسيلا بالفيوم بالتتابع.





وأضاف أنه تابع اول بأول كافة أعمال الصيانة التى تمت بالمرحلة الأولى والتى إنتهت قبل الموعد المحدد لها حيث كان مقرر الإنتهاء من أعمال الصيانه فى المرحلة الاولى غدا الخميس .