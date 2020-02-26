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اقتصاد

الغربية تستكمل خدمات رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:57 م
رفع كفاءة شبكات الصرف
رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي
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آمنة عبد العظيم
تابع المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أعمال إحلال وتجديد خط انحدار محطة رفع صرف صحى شارع بطرس بطنطا وايضا أعمال صيانة شبكات الصرف الصحى بشارع رشدى حتى شارع عنتر ومتفرعاته.

وأكد عطية في بيان صادر اليوم عن الشركة، على ضرورة الالتزام بانتهاء الأعمال فى المواعيد المحددة، مشيرا إلى أهمية رفع كفاءة وتحسين الشبكات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.


وعلى صعيد آخر، صرح اللواء هشام دره رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بأنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الصيانة المخططة لخط المياه العكره  قطر ١٤٠٠ مم بمحطة مياه طامية وبدء تشغيل المحطة لضخ المياه لتصل إلى الاهالى بمركز ومدينة طامية وقرى منشأة بنى عتمان ومنشاة طنطاوى بمركز سنورس وقرى الصالحية وسيلا بالفيوم بالتتابع.

وأضاف أنه تابع اول بأول كافة أعمال الصيانة التى تمت بالمرحلة الأولى والتى إنتهت قبل الموعد المحدد لها حيث كان مقرر الإنتهاء من أعمال الصيانه فى المرحلة الاولى غدا الخميس .
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