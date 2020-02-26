أحمد موسى: تقدّم الرئيس السيسي جنازة مبارك رسالة قوية لكل متآمر وخاين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية كرمت الراحل حسني مبارك بأعلى مستوى من التكريم بترتيب الجنازة العسكرية اليوم.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشهد تقدم الرئيس السيسي جنازة مبارك العسكرية يشاهده العالم بأكمله، رسالة قوية لكل متآمر وخائن يحاول إسقاط الدولة المصرية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "محدش يقدر على الوطن مهما تعرضت الدولة إلى مؤامرات، ومصر لن تسقط بفضل تماسك الدولة والمؤسسات والشعب".





ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى "بيان الرئاسة المصرية نعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كأحد أبطال نصر أكتوبر المجيد وكذلك بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي تحدث عن أنه ابن القوات المسلحة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تسير على هذا النهج لتكريم محمد حسني مبارك في جنازة عسكرية وإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام".



