AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لإسقاط ديون الصومال.. صندوق النقد يحصل على تمويل جديد

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:03 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
Advertisements
وكالات
قال صندوق النقد الدولي إنه حصل على تمويل كاف لإسقاط 334 مليون دولار من ديون الصومال، في تطور قال البنك إنه يقربه من البت في إعفاء الصومال من معظم ديونه البالغة 5.3 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان له بشأن إسقاط ديون الصومال، أن أكثر من مئة من الدول الأعضاء به تعهدت بالتمويل ذلك.

وكان البنك وصندوق النقد الدوليان قالا في 14 فبراير إن من الممكن التوصل لقرار نهائي بشأن الإعفاء من الديون بنهاية مارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى مستوى تاريخي ..سر عدم حاجة مصر لقرض جديد من صندوق النقد

ترشيحاتنا

طاهر أبو زيد يتوقع نتيجة مباراتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

حظك اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

تعرف على شعار شركة كيا الجديد وتاريخ صدوره.. صور

القصة الكاملة لجريمة هزت سوريا ولبنان.. تطورات جديدة ومثيرة فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم..رصاصة فى الرأس و6 لم يفصح عنها..ورهاب البيطار: أسرة محمد الموسى تنتظر استلام جثته والتصريح بدفنه

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

اخبار النادي الاهلي.. كارتيرون يشيد بـ الأحمر.. ونفاد تذاكر مباراة صن داونز.. وحقيقة إصابة وليد سليمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي