لإسقاط ديون الصومال.. صندوق النقد يحصل على تمويل جديد

قال صندوق النقد الدولي إنه حصل على تمويل كاف لإسقاط 334 مليون دولار من ديون الصومال، في تطور قال البنك إنه يقربه من البت في إعفاء الصومال من معظم ديونه البالغة 5.3 مليار دولار.



وقال الصندوق في بيان له بشأن إسقاط ديون الصومال، أن أكثر من مئة من الدول الأعضاء به تعهدت بالتمويل ذلك.



وكان البنك وصندوق النقد الدوليان قالا في 14 فبراير إن من الممكن التوصل لقرار نهائي بشأن الإعفاء من الديون بنهاية مارس.