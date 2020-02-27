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اقتصاد

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وهبوط المنتجات الأسبوع الماضي

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:03 ص
ارتفاع مخزونات الخام
ارتفاع مخزونات الخام الأميركية وهبوط المنتجات الأسبوع الماضي
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وكالات
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات الخام 452 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير إلى 443.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها مليونا برميل.

وقالت إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 906 آلاف برميل في الأسبوع الماضي، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك الخام بمصافي التكرير تراجع بمقدار 202 ألف برميل يوميا. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.7 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات في استطلاع رويترز لنزول 2.2 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.7 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 423 ألف برميل يوميا.
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