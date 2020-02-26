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رياضة

التشكيل الرسمي .. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الفرنسي  زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مواجهة الليلة أمام مانشستر سيتى، فى المباراة التى ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد امام السيتى كالتالى:

كورتوا 

كارفاخال - فاران - سيرخو راموس - ميندي

لوكا مودريتش - فالفيردى - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور- كريم بنزيما

وتمٌثل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، اختبارًا هامًا لكلا الفريقين، حيث يطمح كل منهما في تجاوز خيبة الأمل على الصعيد المحلي، فـ ريال مدريد عانى في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، وفشل في الحفاظ على صدارة الليجا، وتنازل عنها لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

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