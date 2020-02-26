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أخبار البلد

حليو: العاصمة الإدارية فرصة حقيقية لجذب الفرص الاستثمارية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
صرح  شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا العقارية بأن العاصمة الادارية فرصة حقيقية، واستطاعت مصر من خلالها تحقيق طفرة اقتصادية كبرى ما جذب العديد من الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق التنمية وتعظم من قدرة الدولة والمطورين على تصدير العقار وجذب المزيد من النقد الأجنبي وتعظيم العائد الاستثماري العقاري.

وأوضح "حليو" فى تصريحات صحفية اليوم أن مشروع الجديد للشركة بالعاصمة الإدارية ياتى كشراكة بين "مرسيليا" بخبراتها التى تتجاوز العشرين عامًا في تطوير المدن السكنية والتجارية والإدارية المتكاملة وبين "شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية" التي تم تأسيسها بمساهمات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال بإستثمارات تقدر بـ 5 مليارات جنيه وسيتم تسليمه خلال 3 سنوات وفقًا لاشتراطات شركة العاصمة الإدارية .

وأوضح أن المشروع الجديد يضم مجمعا سكنيا إداريا تجاريا متكاملاً على مساحة 42 فداناً، ومول تجارى بتصميمات مميزة وبرؤية خلابة لمساحات خضراء في أجواء ساحرة تجمع بين ابداع التصميم - الذي عكف عليه أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية وهو "بيت الخبرة العفيفي للإستشارات الهندسية " – وبين جمال الطبيعة .. على مساحة 42 فداناً مكونا من وحدات سكنية فاخرة.
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