أحمد موسى بعد جنازة مبارك: الخلاصة بتقول مفيش حاجة اسمها 25 يناير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إطلاق 21 طلقة في جنازة مبارك العسكرية لا يتم تنفيذها في أي جنازة عسكرية، وما شاهدناه اليوم هو أعلى مستوى من التكريم للرئيس الراحل محمد حسني مبارك".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: " الخلاصة بتقول مفيش حاجة اسمها 25 يناير، بعد ما رأيناه اليوم في جنازة مبارك العسكرية".





وتابع: "بيان الرئاسة المصرية نعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كاحد ابطال نصر اكتوبر المجيد وكذلك بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي تحدث عن انه ابن القوات المسلحة ".





وأكمل: "الدولة المصرية تسير على هذا النهج لتكريم محمد حسني مبارك في هذه الجنازة العسكرية وإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام".



