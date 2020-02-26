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اقتصاد

دبي تقود انخفاض بورصات الخليج مع تصاعد مخاوف كورونا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:40 م
بورصات الخليج
بورصات الخليج
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وكالات
واصلت معظم بورصات الخليج خسائرها يوم الأربعاء إذ استمر فيروس كورونا في الانتشار في أنحاء الشرق الأوسط، وأعلنت الكويت والبحرين عن ارتفاع في حالات الإصابة الجديدة، وأعلنت ثلاث دول خليجية أولى حالات الإصابة بالفيروس هذا الأسبوع، وجميعها لأشخاص سافروا إلى إيران، التي أعلنت أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بلغ 19، وهو الأكبر خارج الصين، إلى جانب 139 حالة إصابة.


وأعلنت البحرين، التي علقت الرحلات إلى دبي، يوم الأربعاء عن زيادة في عدد الحالات المصابة إلى 24، بعضها لأشخاص سافروا عبر الإمارات. وأعلنت سلطنة عمان عن أربع حالات إصابة، وأعلنت الكويت، التي أجلت الأسبوع الماضي 700 شخص من إيران، عن 25 حالة.


وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي اثنين بالمئة ليبلغ أدنى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي. وخسر سهم إعمار العقارية 2.7 بالمئة بينما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 2.1 بالمئة، وأعلنت الإمارات عن 13 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ 28 يناير.


وواصلت أسهم العربية للطيران المتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة الخسائر من الجلسة السابقة لتغلق على هبوط 2.1 بالمئة، بعد يوم من تعليق الإمارات جميع الرحلات الجوية إلى إيران ومنها لمدة أسبوع على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.


وتراجع مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.6 بالمئة، ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. ونزل سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ثلاثة بالمئة وهوى سهم قطر للتأمين 7.9 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض منذ منتصف مارس 2018 مع انقضاء الحق في توزيع نقدي.


وخسر المؤشر السعودي الرئيسي 0.6 بالمئة. وهبط سهم مجموعة سامبا المالية 3.2 بالمئة وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات واحدا بالمئة، وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.9 بالمئة جراء انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وهبوط سهم بنك أبوظبي التجاري 2.9 بالمئة.


وانخفض المؤشر المصري الرئيسي واحدا بالمئة، مع تراجع سهم الشرقية للدخان 2.4 بالمئة وانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 0.3 بالمئة، وبورصة الكويت مغلقة اليوم في عطلة عامة.
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