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ديني

كفارة يمين من العام الماضي.. هل تخرج بسعر العام الحالي أم الماضي

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:00 ص
كفارة يمين من العام
كفارة يمين من العام الماضي.
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محمود ضاحي
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول " عليّ كفارة يمين من العام الماضي فهل أُخرج قيمة الطعام بسعر العام الماضي أم الآن.

أجاب مجمع البحوث عبر صفحته على الفيسبوك، أن كفارة اليمين من الحقوق التي تتعلق بذمة الإنسان ويجب عليه أداؤها ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين وإن كان السائل قد وجبت عليه كفارة من العام الماضي وأراد إخراجها هذا العام فعليه أن يخرجها وهي إطعام عشرة مساكين.

وتجزئ القيمة عند الحنفية خلافا للجمهور وإن أخرجها السائل قيمة فليخرجها بقيمة الوجبات وقت الإخراج.


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ يقع فيه البعض بخصوص كفارة اليمين وهو أنه يكفر عن عدة أيمان بمرة واحدة وهنا نقول إنه في حالة ما إذا كان اليمين في زمن ومكان وعلى شيء مختلف عن اليمين الآخر فيجب ان يكفر عن كل يمين على حدة.


وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «كيفية التكفير عن الأيمان المتعددة إيمان لغو وليست منعقدة ؟»، أن من حلف أيمانًا كثيرة وعجز عن حصرها فعليه أن يكفر عن هذه الأيمان حتى يقع فى نفسه أن ذمته قد برأت.


وتابع: فعليه أن يكفر عما يغلب على الظن براءة الذمة به، إذ لا يستطيع غير ذلك، وكفارة اليمين اولا إطعام 10 مساكين ويجوز إعطاء هذه الكفارة لشخص واحد لمدة عشرة أيام كأن تتولى إطعامه على مدار عشرة أيام بأن توفر له وجبة غذائية واحدة عن اليوم الواحد، فإذا لم تستطع ِفعليا أن تطعم فصيام 3 أيام.

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يجب على المسلم عدم الإكثار من الحلف بالله ، لما في ذلك من الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وجاء ذم كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.


وأضاف لـ" صدى البلد" تعليقا على شخص يسأل ماحكم تكرار الحلف بالله في كثير من أمور الحياة فما كفارة ذلك اذا تعدد الحلف؟
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