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اقتصاد

الريال الإيراني ينهار مع تهديد فيروس كورونا للصادرات

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:00 ص
الريال الإيراني
الريال الإيراني
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وكالات
بلغ الريال الإيراني أضعف مستوياته في عام مقابل الدولار اليوم ، إذ دفعت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى غلق أغلب حدود البلاد، ما يهدد الصادرات غير النفطية التي تشكل شريان الحياة الرئيسي لاقتصادها.

وبحسب موقع بونباست.كوم لأسعار الصرف الذي يتابع السوق الحرة، جرى اليوم عرض الدولار عند مستوى مرتفع بلغ 158 ألفا و500 ريال، بينما يبلغ سعره الرسمي 42 ألف ريال، بما ينطوي على تراجع عشرة بالمئة للعملة عنها قبل أسبوع.

وارتفع عدد وفيات إيران جراء فيروس كورونا إلى 19، وهو أعلى رقم خارج الصين، مما دفع عدة دول لوقف الرحلات الجوية وأغلب جيرانها إلى إغلاق حدودهم معها.

ويقوض الضغط المتزايد الناجم عن عقوبات أمريكية بالفعل صناعة النفط في إيران ويقلص صادراتها من الخام.

وقال بويا زينالي، مدير الصادرات لدى منتج ومصدر إيراني للفستق، ”السوق بأكملها في حالة صدمة حاليا.“ وقال إن الحدود مغلقة منذ يومين أو ثلاثة وإن التأثير على الصادرات سيزداد وضوحا من الأسبوع المقبل.

وفي حكم المؤكد أن يعمق إغلاق الحدود وإلغاء الرحلات الجوية عزلة إيران الاقتصادية. وهي تعتمد على الروابط التجارية مع جيرانها لتعوض جزئيا التأثير المدمر للعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها في 2018 بعد انسحابها من اتفاق نووي كانت أبرمته هي والقوى الكبيرة الأخرى مع طهران في 2015.
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