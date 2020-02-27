عزة العشماوي: تنسيق مع الوزارات لإنجاح تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة

يعقد المجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم وعلى مدار يومين ورشة عمل لممثلى الوزارات والجهات الشريكة فى الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022





وذلك في إطار متابعة المجلس القومي لتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة وذلك بهدف دعم وتعزيز آليات المتابعة للخطة التنفيذية مع الجهات الشريكة والاتفاق على دورية التقارير، ويأتي ذلك في إطار تقديم الدعم الفني للجهات الشريكة بالخطة انطلاقا من اختصاصات عمل المجلس في وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارات "التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الداخلية، العدل، الثقافة، الاتصالات، الأوقاف، الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس القومي لشئون الإعاقة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

رحبت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالحضور وأشادت بالاهتمام البالغ من قبل المشاركين على العمل والالتزام، وأكدت أن هذا يأتي ضمن عمل ومهام ومسئوليات المجلس وأن الهدف من هذه الورشة هو تقديم الدعم والمساندة لكافة الجهات الشريكة في الخطة الوطنية للتوافق على آليات وأساليب متابعة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2022 والتى أصدرها المجلس فى مارس 2018 ، وذلك بالتشاور مع كافة الشركاء من الوزارات المعنية والجهات الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى، ومجموعات ممثلة لأطفال مصر من العديد من المحافظات، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات وبرنامج عمل الحكومة المصرية.

وأكدت أمين عام المجلس على أهمية التعاون والتنسيق والذي يمنع الازدواجية في الأداء ويمكننا من العمل بشكل مؤسسي بالإضافة إلى توثيق النجاحات والجهود وأفضل الممارسات والتحديات أيضًا للعمل على تلافيها، بالإضافة إلى اتاحة توثيق نتائج كافة الجهات الشريكة بشكل ملموس، لافتة إلى أن العمل الجماعي هام وضروري لإعداد تقرير شامل وواضح خاص بجمهورية مصر العربية عن وضع الطفولة والأمومة.

وأضافت العشماوي أننا نسعى من خلال متابعة تنفيذ هذه الخطة إلى توفير حزمة حقوق للأم والطفل كالحق في التعليم والثقافة والترفيه، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وتوفير بيئة آمنة للأمهات والأطفال، والاتاحة لكافة الخدمات، بالإضافة إلى الحق في الحماية والرعاية ومكافحة كافة أشكال العنف والإيذاء.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل بجانب ذلك على عدة استراتيجيات وخطط في مجالات أخرى كتنمية الطفولة المبكرة، والإطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر.

ستتضمن ورشة العمل عرض لملخص عن الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030 وعرض لمحاور وأهداف الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2022 بمؤشراتها، وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع نماذج من الأنشطة الكمية السنوية لكل محور بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بكل وزارة في محاور الخطة ومدى امكانية ودورية الحصول عليها فضلا عن عرض مقترح لنماذج انجاز الخطة الوطنية للطفولة والأمومة وطرق اعدادها، وعرض التحديات التي تواجه متابعة الخطة القومية للطفولة وطرق التغلب عليها