فولكس IDR في أول سباق لها على الإطلاق أمام ماكلارين s720.. من الفائز

لم نشاهد مطلقا سيارة الأداء المطلق IDR من فولكس واجن في أي منافسة من قبل ، لأن فولكس واجن لم تقم بصنع ID R لأجل المشاركة في أي سباق لذا فهي لم تكن محدودة بأي قوانين خاصة بالسباقات .





لذلك صممت السيارة لتكون سيارة الأداء المطلق والأرقام المذهلة، مع ذلك فقد تمكن فريق توب جير من وضع السيارة في أول سباق لها، لا نظن أنهم قصدوا المنافسة، ولكن لأجل توضيح أداء ID R الفائق.





وخلال الفيديو التالي نشاهد السيارة IDR من فولكس واجن في أول سباق لها منذ صناعتها ضد ماكلارين s720 المخصصة للسباقات .





جدير بالذكر أن ID R تعد من أسرع السيارات التي سرت يومًا على الأرض، وتستطيع السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من ثانيتين.





كما أنها تمتلك تسارع جانبي يفوق حتى قدرة معظم سائقي السباقات، ويبدو أن غرض فولكس واجن الأساسي من السيارة تطوير التقنيات، واستعراضها.