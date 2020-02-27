AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فولكس IDR في أول سباق لها على الإطلاق أمام ماكلارين s720.. من الفائز

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

لم نشاهد مطلقا سيارة الأداء المطلق IDR من فولكس واجن في أي منافسة من قبل ، لأن فولكس واجن لم تقم بصنع ID R لأجل المشاركة في أي سباق لذا فهي لم تكن محدودة بأي قوانين خاصة بالسباقات .


لذلك صممت السيارة لتكون سيارة الأداء المطلق والأرقام المذهلة، مع ذلك فقد تمكن فريق توب جير من وضع السيارة في أول سباق لها، لا نظن أنهم قصدوا المنافسة، ولكن لأجل توضيح أداء ID R الفائق.


وخلال الفيديو التالي نشاهد السيارة IDR من فولكس واجن في أول سباق لها منذ صناعتها ضد ماكلارين s720  المخصصة للسباقات .


جدير بالذكر أن ID R تعد من أسرع السيارات التي سرت يومًا على الأرض، وتستطيع السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من ثانيتين.


كما أنها تمتلك تسارع جانبي يفوق حتى قدرة معظم سائقي السباقات، ويبدو أن غرض فولكس واجن الأساسي من السيارة تطوير التقنيات، واستعراضها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاثنين.. فولكس واجن تنتج جولف GTD عالية الأداء

نجار يكشف عن استيراد فولكس فاجن لمكونات محلية مصرية بآلاف اليوروهات

ترشيحاتنا

جثة هامدة.. مدير مستشفى فاقوس يكشف تفاصيل جديدة عن انتحار مدرس بسبب وفاة مبارك

ترند الفن.. وفاة إعلامية بجرعة زائدة من المخدرات.. نجمة شهيرة تكشف واقعة اغتصابها

درس فى الوفاء.. تعليق تركي آل الشيخ على الجنازة العسكرية لـ حسني مبارك

لماذا أقيمت صلاة الجنازة على حسنى مبارك مرتين؟ شيخ الأزهر يحسم الجدل

واشنطن بوست: وفاة مبارك تكشف مفارقة وألم الشرق الأوسط

فستان ستان جريء.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي