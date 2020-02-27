منسقي القائمة الموحدة: حضور انتخابات نقابة المهندسين أفضل من السبات

تجوب القائمة الموحدة لمهندسي مصر جميع القطاعات الهندسية والمحافظات من اسكندرية وحتى اسوان للوصول لرؤية كاملة عن الأولويات في مطالب المهندسين ومدى مناسبتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي للوطن.





ومن هذا المنطلق عقدت القائمة الموحدة مؤتمرات في أندية المهندسين آخرها المؤتمر الصحفي بمقر نادى المهندسين بسابا باشا بالإسكندرية بحضور كثيف من المهندسين الداعمين لمرشحي القائمة.





وقد قام المهندس مايكل جرجس البدراوي مرشح القائمة على شعبة مدنى تحت السن رقم 27 بالنقابة العامة بتوضيح ضرورة ان يكون الاختيار في الانتخابات من كتله موحدة في الشعب السبعة في التجديد النصفي حيث يشكل منه المجلس الاعلى للنقابة والذى يقوم باتخاذ القرارات المصيرية بالنقابة والتي تخدم المهندس بشكل مباشر.





وتابع :"من هنا تأتى ضرورة التقيد بقيمة ووحدة القائمة حيث ان القرار في النقابة يأخذ الشكل الهرمى لافتا الى وجود ملفات هامة منها دعم تعديل قانون النقابة وبحث زيادة بدل التفرغ وتحسين نظام الرعاية الصحية وايضا اسكان شباب المهندسين حديثي التخرج ".





وقد صرح المهندس فايق جرجس مرشح شعبة ميكانيكا العامة فوق السن والامين العام المساعد السابق للنقابة بأنه يضع خطة التواصل مع المهندسين بالخارج ضمن أولوياته لدعم طلباتهم واحتياجاتهم في الغربة وربطهم بالنقابة الام وايضا الاتجاه الى تقديم جميع الخدمات عن طريق شبكة الانترنت للاستفادة بالخدمات سواء كان المهندس بالداخل او الخارج.





وخلال جوله للمهندس البدراوي والمهندس محمد ماهر عبد الحليم مرشح شعبة الكهرباء العامة رقم ٣ تحت السن بقطاع البترول والمقاولات صرحا بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وبناء وتنمية للمهندس المصري بشتى المجالات وهناك اتجاه قوى لإحداث طفرة بالعمل النقابي ، وأنه يجب العمل على التطوير والتحديث لمواكبة الخطى السريعة للتنمية والبناء والتي تشهدها الدولة المصرية.



