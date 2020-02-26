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مرأة

مهرجان دبي للموضة يكرم مصممة الأزياء منال المحمود.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:59 م
مهرجان دبي
مهرجان دبي
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آية التيجي
كرم مهرجان دبي للموضة، مصممة الأزياء السورية منال المحمود، وذلك في المهرجان الذي جمع العديد من مصممي الأزياء في الشرق الأوسط مؤخرا.  


من جانبها قالت مصممة الأزياء السورية منال المحمود، إنها سعيدة بتكريمها من مهرجان الموضة بدبي، لافتة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن محبيها ومتابعيها.  


وأضافت أن خطوط الموضة في الفترة الأخيرة باتت تراعي كافة الأذواق وأصبح هناك تجديد بصفة مستمرة في حياكة الملابس، منوهة بأن المصممين العرب ينافسون بشدة في المهرجانات الدولية ويحصدون العديد من الجوائز على لمساتهم الفنية في الموضة.  


وأوضحت أنها تعتمد البساطة في كل جديد تقدمه، خصوصا وأن المنطقة العربية تُراعي التقاليد والعادات ولا تبالغ في الملابس التي يرتدونها.
مهرجان دبي للموضة يكرم مصممة الأزياء منال المحمود.. صور
مهرجان دبي للموضة يكرم مصممة الأزياء منال المحمود.. صور
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