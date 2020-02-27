أزمة المياه.. «المنتجين الزراعيين» تناشد الوزارة بتوفير مستلزمات الري الحديثة بشكل مدعم.. «الفلاحين»: مصر الآن تعد تحت خط الفقر المائي.. وفرج: سقوط الأمطار الغزيرة قضى على مشكلة ري الأراضي

"المنتجين الزراعيين" تناشد الوزارة توفير مستلزمات الري الحديثة بشكل مدعم





"الفلاحين": ترشيد المياه أهم توصياتها من أجل مقاومة أزمة المياه الحالية





اتحاد الفلاحين: سقوط الأمطار الغزيرة قضى على مشكلة ري الأراضي









تعد أزمة المياه الراهنة كارثة تهدد حياة الزراعة بمصر وبصفة خاصة المحاصيل الشرهة للمياه مثل القصب والموز والأرز ، وفي هذا الصدد تم استطلاع التقرير التالي لرصد كيفية مواجهة أزمة المياه في سبيل حماية الزراعة ومعظم المحاصيل .





في البداية ، أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن دخول التكنولوجيا الزراعية في المجال؛ أمر مهم؛ من أجل توفير كل نقطة مياه ، فضلا عن نشر الوعي بين المزارعين من أجل العمل علي ترشيد استهلاك المياه سواء في الزراعة أو الحياة اليومية.





وناشد "واصل" كلا من وزارتي الزراعة والري، بتوفير جميع أدوات الري الحديثه بأسعار مدعمة للفلاحين، خاصة أنهم لا يحصلون علي دعمهم الكامل في مصر، منوها إلى أن استخدام هذه الوسائل؛ سيوفر المزيد من المياه.





نقيب المنتجين الزراعيين طالب المسئولين أيضا باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل قلة وندرة المياه، مع استخدام الأراضي الصحراوية في زراعة مايمكن زراعته بدون مياه وبدون أراض زراعية.





وأشار إلي أن المشروعات القومية الزراعية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلي مجهودات أكبر من قبل المسئولين من حيث ترشيد الاستهلاك للمياه ، واستخدام آلالات الري الحديثة.





وأوضح أن الدول الأخري توصلت إلي حلول في الري لتوفير المياه علي الرغم من عدم الإنذار بوجود أزمة لديهم لذا فإن إدخال أساليب الري الحديثة أمر أصبح حتميا وضروريا.





كما قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن مصر الآن تعد تحت خط الفقر المائي ، حيث لا يتعدي نصيب الفرد فيها عن600 متر مكعب ، لذا لابد من الحفاظ على كل قطرة مياه مع ترشيد استهلاك المياه.





وأشار " أبو صدام " في تصريحات ل صدي البلد ، إلي أن 80% من الزراعة في مصر تعتمد علي الري بالغمر وهذا مايستهلك الكثير من المياه ، لافتا إلي أنه لابد من تحول الزراعة إلي الري بالتنقيط ، أو الري بالرش، أو الري بالأمطار الصناعية ، أو حتي الري الحقلي فهي توفر الكثير من المياه.





وأضاف " نقيب الفلاحين " أنه لابد من استبدال الأصناف الموفرة للمياه فمثلا ممكن زراعة الأرز الجاف بدلا من الأرز البلدي ، كذلك زراعة أصناف القمح وبرسيم الموفرة للمياه بدلا من زراعة البلدي منها ، منوها إلي أنه يمكن الاستغناء عن الأصناف التالية لأنها شرهه للمياه وهي الموز ، واستبدال الأرز البلدي ، والقصب.





وأوضح أنه يجب علي الحكومة الحفاظ على المياه الجوفيه ، مع تركيب عدادات لها بدلا من استخدامها بشكل جزافي خاصة أننا في زيادة سكانية مستمرة حتي أننا وصلنا إلى مائة مليون نسمة.





وأشار أبو صدام إلى أنه لابد من الاتجاه نحو ترشيد المياه وعدم تبذيرها من خلال استبدال الصنابير العادية التي تستهلك مياه بالصنابير الموفرة ، مشيدا بدور وزارتي الزراعة والري في توفير الميا





بينما قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن سقوط أمطار غزيرة هذا العام بزيادة عن الأعوام الماضية قلل الفاقد من مياه الزراعة ، حتي أصبحنا كمزارعين لا نعاني من قلة المياه.





وأوضح " فرج " في تصريحات ل صدي البلد ، أنه كان لابد من تخزين مياه الأمطار هذا العام في بحيرات حتي يمكننا إعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة وبالتالي نرشد المياة بشكل أكبر.





وأشار " رئيس اتحاد الفلاحين " إلي أنه لابد من استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها علي مستوي الجمهورية ، مناشدا وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات الري الحديث لصغار المزارعين بالقسط مع تقديم الدعم لهم.





ونوه إلي أنه يمكننا تطهير الترع والمصارف بحيث نتمكن من استخدام المياه الراكده فيها بدلا من محاولة التخلص منها ، كما أننا يجب علينا تبطين الترع الجانبية وبهذا يتم توفير المياه بشكل كبير.