السيارات الحديثة أسهل في السرقة من القديمة.. تعرف على السبب

إذا كنت تعتقد ان سيارتك الحديثة مجهزة بتكنولوجيا حديثة تساعدها على منع السرقات واللصوص عنها, فانت مخطئ؛ وأضحت ذلك دراسة حديثة.
جمعية بريطانية تعرف باسم “Which” خاصة بشؤون المستهلكين، كشفت عن أن 80% من السيارات الحديثة التي تعتمد على فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، معرضة للسرقة بسهولة.
وأشارت الجمعية إلى أن السيارات المعرضة للسرقة في بريطانيا، هي الأكثر رواجًا ومزودة بتكنولوجيا حديثة تحمل أسماء علامات كبيرة، وتشمل طرازات “جولف” و”نيسان” و”فورد فوكس” و”فورد فيستا” و”نيسان قشقاي”.
وأكدت الجمعية أن الطرازات القديمة من السيارات هي الأكثر أمانًا ضد السرقة، وذلك لعدم احتوائها على نظام التشغيل عن بعد.
سرقة السيارات تتم عبر أجهزة رخيصة يمكن شراؤها عبر الإنترنت، تستغل ضعف الحماية الموجودة في أنظمة تلك السيارات، خاصة التي تعتمد على زر تشغيل وإطفاء المحرك في السيارة، وهو ما يساعد على تدويرها دون الحاجة إلى المفتاح.
ويعتمد اللصوص في عملية السرقة على جهازين، يرصد أولهما الإشارات الصادرة عن مفتاح التحكم عن بعد لدى صاحب السيارة، وجهاز آخر يرسل إشارات مماثلة.
وعند تنفيذ عملية السرقة يقف اللص الأول قرب السيارة ومعه جهاز، فيما يقف اللص الثاني ومعه الجهاز الآخر بالقرب من الضحية، وحينها يتم إرسال الترددات إلى السيارة فيتم فتح أبوابها، وهكذا تتم عملية السرقة بسهولة.