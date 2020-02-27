السيارات الحديثة أسهل في السرقة من القديمة.. تعرف على السبب

وأشارت الجمعية إلى أن السيارات المعرضة للسرقة في بريطانيا، هي الأكثر رواجًا ومزودة بتكنولوجيا حديثة

تحمل

أسماء علامات كبيرة، وتشمل طرازات “جولف” و”نيسان” و”فورد فوكس” و”فورد فيستا” و”نيسان قشقاي”.