إرادة جيل: مشاركة الرئيس وكبار قيادات الدولة لجنازة مبارك رسالة عظيمة

صرح المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل بأن مشاركة الرئيس السيسي وتصدره جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك وفي وجود الرئيس السابق المستشار عدلي منصور وكبار قيادات الدولة والمسئولين وحرص الرئيس السيسي على تلقي واجب العزاء وبنفسه من كل زعماء وملوك ورؤساء العالم فضلا عن تقديمه واجب العزاء لأسرة الرئيس مبارك هي رسالة تعبر عن عظمة وإخلاص الدولة المصرية تجاه قائد القوات الجوية الأسبق ومحرر سيناء وقاهر اليهود ومسترد طابا وتجاه كل من خدم وأخلص للوطن.





وأضاف مطر أن الرئيس مبارك شخصية وطنية مقاتلة محبة لوطنها أصر على أن يدفن بها ولم يهرب وتنحى عن الحكم حقنا للدماء واحترم القضاء ومحاكماته لذا شاهدنا جنازة عظيمة مهيبة تليق بالدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وبقائد القوات الجوية الأسبق والذي حكم مصر يوما ما لفترة تصل لثلاثين عاما.