حاتم نعمان: مشاركة الرئيس السيسي في جنازة مبارك رسالة وفاء مصرية للعالم

صرح الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية بأن حرص الرئيس السيسي على تصدر مشيعي جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك هو وكبار قيادات الجيش والمسئولين دليل وفاء منه ومن الدولة بأن كل من خدم مصر وحارب من أجلها خاصة من جنودها مستحيل أن تنساهم الدولة المصرية.





وأشار نعمان إلى أن منظر الجنازة اليوم كان مهيب ويعبر عن رسالة وفاء بعثتها الدولة المصرية للعالم بأسره بقيادة الرئيس السيسي ورسالة لمدعمي فوضى يناير بأن الرئيس الراحل هو من تنحي بكامل إرادته حماية لأمن واستقرار مصر بل وتحمل إهانات وتجاوزات لا يتحملها بشر في سبيل احترام ذاته واحترام الدستور والقانون.