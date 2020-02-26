بسنت شوقي تتحدث لـ صدى البلد عن زفافها لـ محمد فراج

عبّرت الفنانة بسنت شوقي، عن سعادتها بخوضها تجربة فيلمها الجديد "بعلم الوصول"، مشيرة إلى أن الجميع كان مؤمنا بفكرة الفيلم، وأن أجواء العمل كانت رائعة.









قالت، بسنت في تصريح لـ "صدى البلد" :"المخرج هشام شاهد عدة مشاهد لي من مسلسل "نيللي وشريهان"، وشعر حينها أنني أستطيع أن أقدم شخصية "منى"، وبمرور الأيام تقابلنا بالصدفة وتحدثنا، ومن ثم قام بعرض الفيلم عليّ وجلسنا نفكر سويا، ومن ثم قمت بقراءة شخصية منى".









وبسؤالها عن موعد حفل زفافها على الفنان محمد فراج، قالت في تصريح لـ صدى البلد" إنهما لم يحددا موعد حفل زفافهما بعد.









أما عن أعمالها القادمة قالت: "من المفترض أن ألتحق بمسلسل "سيف الله" لكني لا اعرف مصير عرضه حتى الان، وليس هناك أعمال أخرى في الوقت الحالي".