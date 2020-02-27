محمود كمال: أشكر الرئيس السيسي على الجنازة العسكرية لمبارك

شكر محمود كمال المستشار الإعلامي للإتحاد العربي للتزوير والتزييف الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية على قيامهم وإقرارهم بالجنازة العسكرية للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم في بادرة معهودة عنهما بالوفاء والإخلاص لكل من خدم الوطن وخدم في قواتنا المسلحة المصرية.





وأعلن كمال أنه ينعى بمزيد من الأسى قائد القوات الجوية الأسبق في حرب أكتوبر ورجل الحرب والسلام والذي قهر وهزم اليهود في أكتوبر واسترد منهم سيناء وحرر طابا وتنحى بكامل إرادته حقنا لدماء الشعب المصري وخوفا على مصير الاحتراب الأهلي والاشتباك.



