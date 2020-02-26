أزهري يكشف تفاصيل مبادرة أهالينا وقافلة حياتي المخصصة لأهالى الأقصر.. فيديو

كشف أحمد علوان، أحد علماء وزارة الأوقاف عن تفاصيل مبادرة "أهالينا" التي دشنت لتنطلق في شهر رجب، موضحًا أن مؤسسة "سقيا الماء"، تفكر دائمًا في فتح كافة مجالات الخير ودل الناس على الخير، واختيار الوقت والزمان والمكان لبدء حملاتها الخيرية.





وقال "علوان"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن المؤسسة اختارت شهر رجب لإطلاق حملتها الخيرية، لأن هذا الشهر الكريم هو شهر الزرع، وشعبان شهر الإنبات، ورمضان شهر جني الثمار، مطالبًا المواطنين بالتصدق في شهر رجب، لجني ثمان صدقاتهم في شهر رمضان.





وأوضح أن مبادرة "أهالينا" هدفها مساعدة الأهالي في الصعيد وكل مكان، مشيرًا إلى أن "سقيا الماء" عن طريق "مبادرة أهالينا"، أطلقت قافلة "حياتي" لتجوب قرية الحلة في مركز "إسنا" التابع لمحافظة الأقصر، لعلاج المرضى وتوزيع الأدوية مجانًا، كذلك توزيع 15 جهاز للعرائس، متابعًا: "أنا كنت سعيد ومن أمتع لحظات حياتي في خدمة الناس وقضاء حوائجهم وتيسير حاجتهم، وكنت سعيد بالتعاون مع الصيدلي في صرف الدواء، ومساعدة كافة المحتاجين من طوائف وفئات المجتمع".