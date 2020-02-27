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بين الناس

أرملة تناشد وزارة التضامن.. صرف معاش يساعدها في تعليم أبنائها

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكت السيدة حنان محمد، البالغة من العمر 50 عاما، والمقيمة بشارع الجامع في الحيتية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من معاناتها في المعيشة هى وأبناؤها .

وعن معاناتها تقول : توفي زوجي وترك لي ٤ أبناء، لتزداد ظروفنا سوءا لصعوبة المعيشة من مصاريف الدراسة التي ترهقني، وعندى بنت في الجامعة غير أن ابني في ثالثة ثانوى. 

وأضافت: قدمت على معاش أكثر من مرة، وبالرغم من أنى قدمت جميع الأوراق، لا أرى أى استجابة، وكل ما أحتاجه الموافقة على طلب المعاش لكي يساعدني علي المعيشة وأعباء تعليم أبنائى .

للتواصل مع الحالة: ٠١١٥٠٦٩٣٦٢٤

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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