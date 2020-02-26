أشرف عبدالباسط رئيسا للجنة اختيار القيادات الجامعية

قرر المجلس الأعلى للجامعات، اختيار الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة رئيسا للجنة اختيار القيادات الجامعية خلفا للدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.





وقال الدكتور اشرف عبد الباسط، إن هناك ٣ جامعات سيفتح لها باب الترشح لرئاستها، وهم ” الاسكندرية والعريش وطنطا“، بخلاف الجامعات التي تم الاعلان عن القوائم النهائية المرشحة لمنصب رئيس الجامعة.











