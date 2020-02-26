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تعليم

أشرف عبدالباسط رئيسا للجنة اختيار القيادات الجامعية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:47 م
اختيار رئيس جامعة
اختيار رئيس جامعة المنصورة رئيسا للجنة اختيار رؤساء الجامعات
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همت الحسينى
قرر المجلس الأعلى للجامعات،  اختيار الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة رئيسا للجنة اختيار القيادات الجامعية خلفا للدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية. 

وقال الدكتور اشرف عبد الباسط، إن هناك ٣ جامعات سيفتح لها باب الترشح لرئاستها، وهم ” الاسكندرية والعريش وطنطا“، بخلاف الجامعات التي تم الاعلان عن القوائم النهائية المرشحة لمنصب رئيس الجامعة.



كان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري برئاســـــة الدكتور خـالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
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