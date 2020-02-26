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حوادث

حبس شقيقين حولا منزلهما بشبرا الخيمة إلى مصنع لإنتاج الإستروكس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:44 م
حبس شقيقين حولا منزلهما
حبس شقيقين حولا منزلهما بشبرا الخيمة إلى مصنع الإستروكس
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إبراهيم الهوارى

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس شقيقين من العناصر الإجرامية بالقليوبية لقيامهما بتصنيع مخدر الإستروكس بكميات كبيرة بقصد الترويج والاتجار.


وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في رصد نشاط شقيقين من العناصر الإجرامية عاطلان ومقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة ولهما محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية تخصصا فى الاتجار بمخدر الإستروكس وتصنيعه بكميات كبيرة وترويجه.


وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا حيث حولا منزلهما لمصنع لإنتاج الإستروكس.


وعثرت قوات الضبط بحوزتهما على 14 كيلو جراما من المخدر وكيلو جراما من بودرة مخدر الفودو و25 جراما من مخدر الهيروين و 90 قرصا مخدرا و 3 لترات لمادة الأسيتون و نصف لتر لمادة الكيتامين مبلغ مالي و 3 هواتف محمول و 2 قطعة سلاح أبيض ميزان حساس خلاط كهربائى، أواني وأطقم قفازات، وأكياس للتعبئة"، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

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