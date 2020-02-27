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بين الناس

عجوز يشكو إيقاف بطاقة التموين.. ويؤكد: فاتورة الكهرباء لا تتعدى 200 جنيه

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن صفوت محمود، مسن يبلغ من العمر 77 سنة، مقيم فى 25 شارع نوبار ميدان لاظوغلي القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة الأسرة التموينية.

 

ويقول فى شكواه: "المشكلة بطاقة التموين 4 أفراد، تم حذف ثلاثة من البطاقة وباقى واحد فقط بسبب استهلاك كهرباء زيادة،  بالرغم من أن فواتير الكهرباء لا تصل إلى مبلغ مائتي جنيه، وتم عمل تظلم وقت فتح باب التظلمات".

 

الرقم القومى 24301200100477

رقم  بطاقة الأسرة  101008034327

للتواصل مع الشاكى: 01013454432 

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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