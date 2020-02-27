عجوز يشكو إيقاف بطاقة التموين.. ويؤكد: فاتورة الكهرباء لا تتعدى 200 جنيه

استغاث المواطن صفوت محمود، مسن يبلغ من العمر 77 سنة، مقيم فى 25 شارع نوبار ميدان لاظوغلي القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة الأسرة التموينية.

ويقول فى شكواه: "المشكلة بطاقة التموين 4 أفراد، تم حذف ثلاثة من البطاقة وباقى واحد فقط بسبب استهلاك كهرباء زيادة، بالرغم من أن فواتير الكهرباء لا تصل إلى مبلغ مائتي جنيه، وتم عمل تظلم وقت فتح باب التظلمات".

الرقم القومى 24301200100477

رقم بطاقة الأسرة 101008034327

للتواصل مع الشاكى: 01013454432

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360