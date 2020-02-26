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فن

الرجالة ماتت في الحرب لـ ساندي تقترب من نصف مليون مشاهدة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:37 م
ساندي
ساندي
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آيه عاطف
حققت أغنية "الرجالة ماتت في الحرب"، لـ ساندي، نجاحا كبيرا جدًا، حيث إقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ايام من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".


وتقول كلمات الأغنية: "قلبي اسود مبقتش اتطمن مع حد .. قلبي خلاص جاب آخره بجد  ..والإحساس مات من جوايا .. مات الحب واللي أنا عيشته ده كدب في كدب .. كان إحساس أصعب م الصعب .. إن أنا قلبي يتوه في حكاية .. 100 مرسال روحوا قولوله في أحسن حال .. إنسى إنها كانت بتحبك .. بطلنا نحب في أندال أو في عيال .. كان في حياتي زي التمثال .. الرجالة ماتت في الحرب وهي ديه أنسب حاجة تتقال".


أغينة "الرجالة ماتت في الحرب" كلمات ساندي والحان ساندي، وتوزيع ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب.

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