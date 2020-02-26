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توك شو

استشاري نفسي يكشف أسباب انتشار العصبية في المجتمع.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:37 م
محمد هاني، استشاري
محمد هاني، استشاري الصحة النفسية،
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محمود محسن
أذاع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، تقريرًا مصورًا لمعرفة أسباب ودوافع التعصب عند المواطنين، خاصة بعد الأزمة الأخيرة بين فريقي الأهلي والزمالك عقب مباراة السوبر المصري.

وبدوره قال محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، عبر فضائية "المحور" ، إن جزءًا كبيرًا من المواطنين فقدوا أخلاقهم واحترامهم لأنفسهم ولبعضهم البعض، حيث أصبحوا غير مستوعبين لأي شيء، وازدادت العصبية فيما بينهم، معقبًا: "محدش مستحمل حد ولا طايق يتكلم مع حد".

وأضاف: "كل يوم حاجات بتختفي وبتظهر في المجتمع والحياة الشخصية، حتى الأشخاص اللي المفروض نقتدي بيهم؛ افتقدنا فيهم المصداقية في حاجات كتير، لازم والمفروض كل إنسان يصلح نفسه من جواه ويعرف إيه عيوبه وإيه مميزاته، ويضع نفسه على الطريق الصح".

وطالب استشاري الصحة النفسية، المواطنين بعدم التجريح في مشاعر بعض، وإنهاء حالة العصبية فيما بينهم، والتي من أحد أسبابها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، ولا بد من احترام الصغير للكبير، واحترام كل إنسان للأخر.
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