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بين الناس

سكان العسيلي بأرض اللواء يطالبون برصف الشارع ووضع صناديق قمامة

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار

يعانى أهالى شارع محمد على العسيلى بمنطقة أرض اللواء من تكدس القمامة في الشارع وعدم وجود إنتر لوك وكثرة انتشار المطبات وعدم وجود صناديق القمامة، ويطالب أهالى الشارع بسرعة تدخل المسئولين لتزويد الشارع بصناديق القمامة ورصف الشارع.


ويقول محمود عمر، إحدى قاطنى الشارع، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، إن القمامة منتشرة بشكل كبير نتيجة نقص صناديق القمامة، مما يعرضنا للأمراض والرائحة الكريهة.


وطالب بسرعة تدخل الحى لرفع القمامة من الشارع وتوفير صناديق قمامة، وكذلك رصف الشارع المليء بالمطبات.

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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