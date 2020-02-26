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توك شو

كاتب صحفي: مبارك كان كتوما وحريصا على استقرار الوطن

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:38 م
الرئيس الأسبق مبارك
الرئيس الأسبق مبارك
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أسامة علي
قال الكاتب الصحفى مجدى الدقاق، إن الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، كان دائم الحرص على الدولة المصرية، واستقرارها، وكان مهموما دائما بما يحدث داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه كان يحب القراءة.


وأوضح "الدقاق"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، تقديم الاعلامى محمد الباز،أن  الرئيس المبارك كان يستمع للموسيقى، وكان يحب أم كلثوم، وكان كتوما، وكان يحافظ على أصوله الريفية.


وأكد الكاتب الصحفى أن إقامة جنازة عسكرية للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، موقف سياسي راقٍ يعبر عن شرف العسكرية المصرية.
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