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زكريا عزمي: مبارك كان يتخذ قراراته بالتنسيق والتشاور مع أجهزة الدولة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:42 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
قال الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إن الرئيس الراحل مبارك لم يحكم مصر بمفرده، لأن مصر دولة مؤسسات وكان يتخذ قراراته طبقا للمصلحة العامة بالتنسيق والتشاور مع جميع أجهزة الدولة ولم يكن حكمه منفردًا.

 وأضاف زكريا عزمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما قيل حول التوريث أمر عار تماما من الصحة ولم يكن هناك أي نية للتوريث وكان يقول لي مبارك في الصباح «هودي ابني للنار بإيدي»".
 
وأضاف اشتغلت مع مبارك 30 عامًا، ومصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كرّمت الرئيس الراحل مبارك تكريمًا لا حدود له".

وتابع زكريا عزمي: "مصر برئيسها وقاداتها وقواتها المسلحة وشرطتها وحكومتها وبرلمانها وأزهرها وكنيستها شاركوا في جنازة مبارك العسكرية".

وأكمل زكريا عزمي: "حضور الرئيس السيسي جنازة مبارك يعتبر رد اعتبار للرئيس الأسبق، وما حدث اليوم مراسم ثابتة لأن الجنازات العسكرية تتم طبقاً للقانون العسكري وما تم اليوم هو تكريم للرئيس الراحل للرئيس مبارك".

ولفت زكريا عزمي: "ما شهدناه اليوم رد اعتبار للرئيس مبارك والتاريخ سوف ينصفه وله العديد من المواقف العسكرية في استرداد طابا والحفاظ على كل ذرة رمل من تراب مصر".
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