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برلمان

بحضور مساعد حماة الوطن.. ندوة بعنوان المواطنة وغرس روح الانتماء للوطن في طلاب المدارس

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ندوة بعنوان "المواطنة وغرس روح الانتماء للوطن في طلاب المدارس" بإدارة حدائق القبة التعليمية حاضر خلالها اللواء محمد الغباشى وتناولت تعريف الانتماء والمواطنة ودور المواطنين في ترسيخ تلك المفاهيم مفسرًا ذلك بالكثير من الأمثلة والخبرات والتجارب، ومؤكدًا على أن مصر باقية بحب وانتماء ووطنية أبنائها حيث إن المواطنة والانتماء مكتسبات وموروثات وجينات لتأكيد الهوية.

وقال اللواء محمد الغباشى ان الانتماء هو الارتباط الحقيقي، والاتصال المباشر مع الوطن والعائلة والعمل والارتباط به وجدانيا وفكريا ومعنويا وواقعيا، موضحا ان أشكال الانتماء للوطن متعددة منها الانضباط فى العمل والالتزام بالقوانين والقواعد السلوكية واحترام العادات والتقاليد والمشاركة فى الأعمال التطوعية والخيرية الحفاظ على نظافة الشوارع والاماكن والمرافق العامة والاعتزاز بالوطن ورموزه.

وأضاف اللواء الغباشى إن المدرسة تؤكد على الطلاب المحافظة على مرافق الوطن وممتلكاته وموارده الطبيعية والبشرية، كموارد المياه والطرقات والمباني والأشجار والمدارس والمصانع والمزارع وغير ذلك، وتحذرهم من الفوضى والتخريب وأن ذلك إفساد في الأرض مشيرا إلى إن مهمة المعلم لم تعد مقتصرة على ايصال المعلومة أو المهارة إلى الطالب فقط، بل يعمل على زرع الإخلاص والشعور بالمسئولية في نفوس الطلاب، ويؤكد أن لكل منكم دوره في تطور الوطن وتقدمه موضحا ان المواطنة تعنى المساواة والعدالة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات واتاحة نفس الفرص امام الجميع دون تميز دينى او عرقى مما يزيد من الولاء ويدفع الجميع للمشاركة والمسئولية فى كافة المجالات. 

وأوضح الغباشى أن الوطن ليس قطعة من الأرض، بل هو مجموعة العواطف والأحاسيس والانفعالات والمشاعر تجاه هذه الأرض، والتي يعيشها المواطن، وتتطلب الوطنية الحفاظ على وحدة التراب الوطني والدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله، وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، ووقوف الجميع يد واحد في مواجهة الإرهاب وتمثل الانتماء فى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى رفض مغادرة البلاد بعد ثورة 25 يناير وتقدم بخالص العزاء لاسرته لوفاته فهو مثالا للولاء والانتماء فى حب الوطن بخدمته فى القوات المسلحة قائدا للقوات الجوية فى نصر اكتوبر العظيم وايضا دوره المخلص في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن أثناء توليه مسئولية رئاسة الجمهورية حفظ الله مصر.
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