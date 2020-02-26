بحضور مساعد حماة الوطن.. ندوة بعنوان المواطنة وغرس روح الانتماء للوطن في طلاب المدارس

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ندوة بعنوان "المواطنة وغرس روح الانتماء للوطن في طلاب المدارس" بإدارة حدائق القبة التعليمية حاضر خلالها اللواء محمد الغباشى وتناولت تعريف الانتماء والمواطنة ودور المواطنين في ترسيخ تلك المفاهيم مفسرًا ذلك بالكثير من الأمثلة والخبرات والتجارب، ومؤكدًا على أن مصر باقية بحب وانتماء ووطنية أبنائها حيث إن المواطنة والانتماء مكتسبات وموروثات وجينات لتأكيد الهوية.





وقال اللواء محمد الغباشى ان الانتماء هو الارتباط الحقيقي، والاتصال المباشر مع الوطن والعائلة والعمل والارتباط به وجدانيا وفكريا ومعنويا وواقعيا، موضحا ان أشكال الانتماء للوطن متعددة منها الانضباط فى العمل والالتزام بالقوانين والقواعد السلوكية واحترام العادات والتقاليد والمشاركة فى الأعمال التطوعية والخيرية الحفاظ على نظافة الشوارع والاماكن والمرافق العامة والاعتزاز بالوطن ورموزه.





وأضاف اللواء الغباشى إن المدرسة تؤكد على الطلاب المحافظة على مرافق الوطن وممتلكاته وموارده الطبيعية والبشرية، كموارد المياه والطرقات والمباني والأشجار والمدارس والمصانع والمزارع وغير ذلك، وتحذرهم من الفوضى والتخريب وأن ذلك إفساد في الأرض مشيرا إلى إن مهمة المعلم لم تعد مقتصرة على ايصال المعلومة أو المهارة إلى الطالب فقط، بل يعمل على زرع الإخلاص والشعور بالمسئولية في نفوس الطلاب، ويؤكد أن لكل منكم دوره في تطور الوطن وتقدمه موضحا ان المواطنة تعنى المساواة والعدالة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات واتاحة نفس الفرص امام الجميع دون تميز دينى او عرقى مما يزيد من الولاء ويدفع الجميع للمشاركة والمسئولية فى كافة المجالات.



